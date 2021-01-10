نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للشمس بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد تعيين أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

ويعاون عبدالملك فى الجهاز الفنى كلا من عبدالسلام نجاح مدربا عاما وأحمد مصطفى مدربا للحراس .

وتعادل الشمس مؤخرا مع المرج بدون أهداف، في الجولة السابعة للموسم الحالي من دوري القسم الثالث.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع شباب طوخ والمرج .

