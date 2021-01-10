نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين الاتحاد السكندري وأسوان والإسماعيلي لضم "ونش سوهاج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادر موسي الشهير بـ"الونش" لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سوهاج، أكثر من عرض محلي من أندية الدوري الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتتوالي العروض على "الونش"، حيث تبقى عرض رسمي من الاتحاد السكندري، وذلك بناءً على طلب العميد حسام حسن، بالإضافة لناديي المصري البورسعيدي والإسماعيلي.

ويدرس مجلس إدارة نادي سوهاج العروض المقدمة للاعب، لأتاخذ القرار النهائي بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

وشهدت الأيام الماضية تألق صاحب الـ 23 عام، حيث أنه يمتلك أكثر من ميزة دفاعيا، بالاضافة أنه يجيد الضربات الرأسية.