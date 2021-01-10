الرياضة

كورونا تضرب الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى قبل لقاء الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى الإتحاد السكندرى عن إصابة كلا من عماد المندوه مدرب حراس المرمى و حسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا .

 

وكان النادى السكندرى أعلن أمس عن إصابة  إبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى .

 

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4 حالات .

 

ويلتقى الإتحاد السكندرى يوم الخميس القادم خارج أرضه مع الجونه ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع برصيد  8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد 12نقطة .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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