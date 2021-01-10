تتويج الشرطة والحرس والشامخ أبطالا فـي تدريبية «موجو» ببركاء

تمهيدا لاستضافة بطولة أبطال عمان لقفز الحواجز

أقام الاتحاد العمانية للفروسية المسابقة التدريبية لقفز الحواجز التي نظمها مركز موجو للفروسية على ميدان (موجو) الجديد بمنطقة الفليج بولاية بركاء. وتأتي المسابقة والتي تقام لأول مرة من قبل المركز في إطار التعاون مع الاتحاد لهذا الموسم 2020/‏2021م وضمن المسابقات التي تبناها المركز تحت مسمى بطولة أبطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز) التي سيستضيفها (موجو) يومي 15 و16 يناير الجاري بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، حيث يشارك في المسابقة 66 خيلا في الفئات الخمس وهي الجدد والفئة (د1) والفئة (د) والفئة (ج)، حيث شهدت المسابقة تنافسا جميلا بين المشاركين.

فئة الجدد

شارك في فئة الجدد 24 خيلا على ارتفاع 90سم حيث تمكن من الحصول على المركز الأول الفارس حارث بن حمود السعدي على (راغب) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثاني الفارس سلطان بن محمد اليوسفي على (مقدار) من الخيالة السلطانية والمركز الثالث نورة بنت محمد الحرملية على (شانتال) من مدرسة السيب للفروسية والمركز الرابع الفارس سلطان بن محمد اليوسفي على (قصورة) من الخيالة السلطانية، والمركز الخامس الفارس مازن بن فاضل الغافري على (دامس) من خيالة الحرس السلطاني العماني، والمركز السادس الفارس فيصل بن حمد الشرجي على (صحار) من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة (د1)

وشارك في الفئة (د1) 24 خيلا على ارتفاع 100سم، حيث تمكن من الحصول على المركز الأول الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على (تاج الملوك) من مدرسة الشامخ للفروسية، والمركز الثاني الفارس أحمد بن محمد الشحات على (كولين) من مركز موجو للفروسية، والمركز الثالث الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على (ودود) من الخيالة السلطانية، والمركز الرابع الفارس أحمد بن محمد الشحات على (فيدال) من مركز موجو للفروسية.

الفئة (د)

كما شارك في الفئة (د) عدد 11 خيلا على ارتفاع 110سم وقد تمكن من الحصول على المركز الأول الفارس سلطان بن محمد الحراصي على (بشرى) من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على (ثراء) من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثالث الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على (مرعي) من مدرسة السيب للفروسية. وشارك في فئة (ج) عدد 6 خيول على ارتفاع 120سم فئة الجيم، وقد حصل على المركز الأول الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على (صحوة) من وحدة شرطة الخيالة وحقق المركز الثاني الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على (رعد) من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثالث الفارس بركات بن مهنا الهادي على (الأدهم) من وحدة شرطة الخيالة.

ندعم ونساند

أوضح محبوب بن حسن هاشماني الرئيس الفخري لمركز موجو للفروسية قائلا: إقامة مثل هذه المسابقات الأولمبية يعد فخرا وتجربة رائدة في عالم الفروسية التي تشهد تنافسا وتطويرا مستمرا في هذا القطاع الجميل وخصوصا رياضة قفز الحواجز من الرياضات الراقية والتي ينبغي الاهتمام والعناية بها فالمتابعون لها كثيرون وكذلك الممارسون في تزايد مستمر، كما أن الجهود التي بذلت من قبل مؤسسي المركز بالتعاون مع الاتحاد العماني للفروسية وأيضا المساهمين من القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية، وهو ثمار لإقامة البطولة الأولى بطولة أبطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز) والتي بلا شك ستكون ناجحة بإذن الله تعالى، كما نجحت المسابقة التدريبية، ونحن ندعم ونساند أبناءنا الفرسان وهذا أيضا جزء من مسؤولياتنا فجميعنا مكملين لبعضنا البعض ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وأن يجدوا في مركز موجو للفروسية كل المتعة والترفيه أثناء مشاركتهم، كما أشكر جميع من عمل وأسهم في إنجاح هذه المسابقة.

فخورون بالتعاون

وقال الفارس محمد جودا من مؤسسي مركز موجو للفروسية: حقيقة فخورون بالتعاون مع الاتحاد العماني للفروسية بإقامة هذه المسابقة التدريبية ومن بعدها بطولة أبطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز)، وهذا التعاون ثمار التواصل المستمر مع الاتحاد من أجل العمل يدا بيد على تطوير رياضة قفز الحواجز، هذه الرياضة التي تعد من الرياضات الأولمبية والجميع يدرك حجم أهميتها وأيضا متطلباتها لارتفاع تكلفتها، ولكن الاهتمام بهذه الرياضة في السلطنة انعكس إيجابا على عدد الخيول والفرسان المشاركين في كل موسم وهذا ما نلمسه جميعا.

تجهيزات عالية

مشاركة 65 خيلا

كما أردف الفارس محمد جودا قائلا: تشرفنا في المسابقة التدريبية باستضافة 66 خيلا يمتطيها فرسان وفارسات وحدات الخيالة الحكومية بالسلطنة والاسطبلات الخاصة وتنافسوا على خمس فئات، حيث شارك في فئة الجدد 24 خيلا على ارتفاع 90سم، وشارك في الفئة (د1) 24 خيلا على ارتفاع 100سم، كما شارك في الفئة (د) 11 خيل على ارتفاع 110سم، وفي فئة (ج) 6 خيول على ارتفاع 120سم.