روما يتعادل مع إنتر في مباراة مثيرة

روما يتعادل مع إنتر في مباراة مثيرةتعادل فريق روما مع ضيفه إنتر ميلان 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما بهدف سجله لورينزو بيليغريني في الدقيقة 17، وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله ميلان سكرينيار في الدقيقة 56، وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل روما بهدف سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 86

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان المتصدر، كما رفع روما رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.