بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي في المباراة الأخيرة للفريق أمام نادي البنك الأهلي.
وأوضح المنيري في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب تعرض لإصابة قوية عبارة عن جذع في الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة، موضحا أن الأرضية السيئة للملعب كانت سببا رئيسيا في الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع الدولي.
وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب حصل على علاج دوائي وسيتم تأهيله لمدة ١٠ أيام بشكل مبدئي وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددا.
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