أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يسخر من إعلامي قارن إمام عاشور بـ ميسي.. موعد عودة محمود وحيد والسولية وأجايي.. وأنباء جديدة عن مفاوضات سيرينو

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، سوف ينتظم في المران الجماعي عقب مواجهة الإنتاج الحربي.

يترقب مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء إجازات احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا، من أجل الحصول على المقابل المادي في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأحمر إلى نادي أنقرة جوجو التركي. أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقفه من التعاقد مع ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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