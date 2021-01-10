رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام ساسولو بالدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمباراة ساسولو المقرر لها مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة وبرصيده 32 نقطة في المركز السادس، بينما يتواجد ساسولو في المركز السابع وبرصيده 29 نقطة.



ويلعب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: تشيزني



خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - ديميرال - فرابوتا



خط الوسط: بينتانكور - آرثر ميلو - كييزا - ماكيني



خط الهجوم: ديبالا - كريستيانو رونالدو