أجويرو يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس وبرايتون في البريميرليج بسبب كورونا

تأكد غياب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن مباراتي فريقه القادمتين في الدوري الإنجليزي، بسبب فيروس كورونا.
وحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن أجويرو كان مخالطًا لأحد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ليقوم بعمل مسحة جاءت سلبية.
وأشارت الشبكة إلى أنه تبعًا للبروتوكول الموضوع من رابطة البريميرليج، فأن أجويرو سيقضي فترة من العزل الصحي لمدة 10 أيام بعد اختلاطه بأحد الحالات المصابة بالمرض.
وتأكد غياب أجويرو عن مباراتي مانشستر سيتي المقبلتين أمام كريستال بالاس وبرايتون أند هاف ألبيون في الدوري الإنجليزي.
وعانى مانشستر سيتي من كثرة الإصابات بالفيروس المتفشي في الفترة الماضية، وتم تأجيل مباراته أمام إيفرتون في البريميرليج لذلك السبب.
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