صلاح يقود الهجوم وأوباميانج يغيب.. جلوب سوكر تعلن تشكيل العام في إفريقيا

كشفت جوائز "جلوب سوكر"، عن أفضل تشكيل للاعبي القارة الأفريقية في عام 2020، وشهدت تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. ونشرت صفحة "جلوب سوكر" عبر حسابها الرسمي على تويتر التشكيل الإفريقي الأفضل في العام والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جويل ماتيب - سليماني كوليبالي - أشرف حكيمي

خط الوسط: توماس بارتي - فرانك كيسييه - حكيم زياش

خط الهجوم: محمد صلاح - رياض محرز - ساديو ماني

ولم يشهد التشكيل تواجد بير أوباميانج مهاجم أرسنال، والذي نافس في الموسم الماضي على جائزة هداف الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة.

وكانت جلوب سوكر قد اختارت قبل أيام روبرت ليفاندوفسكي كأفضل لاعب في عام 2020.

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