نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
اقترب صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
جاء قرار رحيل الثنائي على سبيل الإعارة، هو قلة مشاركتهما مع الفريق خلال الفترة الماضية، واعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، على لاعبين آخرين.
وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني وافق على رحيل الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، خاصة في ظل عدم ظهورهما بمستوى جيد طوال الفترة الماضية.
وأشار المصدر، أن قرار مشاركة الثنائي غير مضمون، حيث ظهر صلاح محسن بديلًا في بعض المباريات، في الوقت الذي لم يظهر أحمد ياسر ريان سوى في فترات قليلة.
وأكد المصدر، أنه سيكون هناك أزمة كبيرة بسبب قلة مشاركتهما، بسبب تطلع الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان ضمن قائمة المنتخب الأولمبي، الذي يُشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.