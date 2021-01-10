التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو أياكس وأيندهوفن في الدوري الهولندي

تعادل فريق أياكس مع أيندهوفن بهدفين لمثلهما في كلاسيكو هولندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.

افتتح إيران زاهافي التسجيل لـ أيندهوفن في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وأحرز بروميس الهدف الأول لـ أياكس في الدقيقة 40، ثم أحرز أنتوني الهدف الثاني لـ أياكس في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أياكس للنقطة 35 في صدارة ترتيب الدوري الهولندي، ورصيد أيندهوفن للنقطة 34 في المركز الثاني.