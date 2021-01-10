تأهل نادي توتنهام للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد اكتساحه لفريق مارين بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.
وسجل كارلوس فينسيسوس لاعب توتنهام ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 24, 30, 37، وأحرز أيضا لتوتنهام لوكاس مورا في الدقيقة 32 وألفي دفيفن بالدقيقة 60.
ولم يشارك العديد من لاعبي توتنهام الأساسيين في المباراة على رأسهم هاري كين وسون هيونج مين.
ومن المقرر أن يلتقي توتنهام في المباراة المقبلة مع أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يكتسح مارين بخماسية ويتأهل للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.