الوحدة الإماراتي يفاوض حسين الشحات

ذكرت تقارير صحفية إماراتية، عن وجود مفاوضات بين نادي الوحدة الإماراتي وحسين الشحات لاعب الأهلي من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الحساب الرسمي لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الوحدة يفاوض حسين الشحات لاعب ‎الأهلي المصري وعمر خريبين اللاعب السابق لفريق ‎الهلال السعودي".



ولعب الشحات في الإمارات من قبل، مع نادي العين، من يناير 2018 وحتى يناير 2019، ومثل الفريق في كأس العالم للأندية.



ويستمر عقد حسين الشحات مع الأهلي حتى عام 2023، حيث وقع على عقد مع المارد الأحمر في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف.