أسوان يوجه الشكر لـ سامي الشيشيني ويبحث عن بديل

قرر مجلس إدارة نادي أسوان توجيه الشكر لسامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون مكتفيا بالفترة الماضية. ويواصل مجلس الإدارة إتصالاته لاختيار المدير الفنى الجديد وتشكيل الجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة بداية من الجولة السابعة بالدورى الممتاز.

وكان الفريق خاض 6 مباريات في الموسم الحالي تحت قيادة الشيشيني فاز في مبارتين وخسر 4 مباريات، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

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