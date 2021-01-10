أخبار الزمالك.. الغضب يسيطر على موظفي النادي.. وعودة فرجاني ساسي.. ورحيل أيمن يونس بشكل نهائي

يستعرض "دوت الخليج"، أبرز أخبار نادي الزمالك التي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية وإليكم التفاصيل:

سيطرت حالة من الغضب الشديد علي موظفي نادي الزمالك خلال الساعات الحاليه ، بسبب عدم صرف رواتب جميع الموظفين.

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، تلقيه عرضا من قبل الزمالك لضم حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع فرجاني ساسي عقب نهاية مران الفريق الذي أقيم على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تقديم خالص الشكر والتقدير والاحترام للكابتن أيمن يونس أحد أبناء النادي المخلصين المتميزين على تلبيته نداء ناديه وقت محنته، والعمل بكل حب وإخلاص واجتهاد وذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن حالة الثنائي محمد عبدالشافي، ومحمد أشرف "روقا"، لاعبي الفريق.