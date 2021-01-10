نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حليم : إنتظر الأفضل من لاعبو الحرس والمنافسة غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن أداء الفريق كان متباين خلال المباراة السابقة أمام فريق بيلا في القسم الثاني.

وقال حليم أن خبرة لاعبيه نجحت في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مشيراً إلى أن الشوط الاول لعب الحرس على الكرات الثابته التي تدرب عليها فريقة في التدريبات وأثمرت عن إحراز الهدفين.

وأضاف أن الاداء يحتاج إلى تطور الفترة القادمة، وأن يطالب لاعبيه بتقديم المستوى الأفضل في المباريات المقبلة.

كما أنه اشار على أن المباراة الماضية، كان اداء لاعبي الحارس أفضل، ولكن خسر، بهدف جاء من كرة واحدة، ولكن الاهم تحقيق الثلاث نقاط .

واختتم محمد حليم أنه حتي الان لم يتضح ملامح المتافسة على الصعود للدوري، الممتاز رغم مرور 7 جولات موضحاً أن المنافسة غامضة وستتضح مع نهاية الدور الاول، نظرا لقوة المنافسة بين فرق المجموعة قوية مثل ابوقير للأسمدة الذي يتصدر جدول الترتيب، بجانب بلدية المحلة، وفاركو، والمنصورة.