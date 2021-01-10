طلال آل الشيخ يكشف عن موقف أحمد حجازي في البطولة العربية.. تفاصيل

كشف طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية ومستشار الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقف أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي من المشاركة في نهائي البطولة العربية مع فريقه.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن القرار النهائي جاء بعدم مشاركة اللاعب في البطولة العربية وذلك لإيقافه مباراة احتسبها المسؤولون من البطولة العربية.

وتابع:" نحرص على تسليم الجوائز الأفضل حول العالم وذلك لاستمرار اقامة البطولة كل عام.

وأشار الى أن البطولة ستقام في العام المقبل ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأكمل:" نسعى الى أن تكون البطولة كما نقلت هذا العام وذلك من أجل الظهور كعرب بمشهد مميز حول العالم.

وصرح آل الشيخ بأن الأندية المشاركة في البطولة يتم اختيارها بناء على التنسيق مع الاتحادات الكرة في العالم العربي، فقد تم طلب مشاركة الزمالك في الموسم الماضي، ولكن تم الرفض من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التواجد في البطولة الإفريقية، وكذلك الأهلي واحترمنا هذا الأمر.