هشام نصر: غياب الجماهير عن مونديال اليد استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين

وقال نصر للموقع الرسمي للبطولة: خروج البطولة فنيا وصحيا له الأولوية لذلك فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لطمأنتهم قبل الوصول للمشاركة في البطولة"
واجتمعت اللجنة العليا للبطولة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري واللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة.
وتقرر إقامة البطولة دون حضور جماهيري كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وتعد مصر 2021 نسخة تاريخية حيث تقام للمرة الأولى بوجود 32 فريقا، عوضا عن 24 بطولة.
وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية
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