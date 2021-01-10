انتظام ثلاثي السيتي في التدريب بعد تعافيهم من كورونا

انتظم ثلاثي نادي "مانشستر سيتي" في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن الثلاثي إيدرسون، فيران توريس وتومي دويل لاعبي مانشستر سيتي، انتظموا في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيهم، وعودتهم من فترة العزل.

وضرب فيروس كورونا صفوف سيتي، وأعلن النادي السماوي مؤخرًا وجود حالتين جديدتين بين لاعبيه قبل مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو هما كول بالمر وسكوت كارسون..



ويتخلف مانشستر سيتي الوصيف عن ليفربول المتصدر، بفارق 8 نقاط كاملة، عقب 8 جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عدة خيبات في النتائج تعرض لها الفريق هذا الموسم بقيادة المدرب "بيب جوارديولا" .



وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة، تعليقًا على عودة المصابين: "بعضهم أفضل، عاد دي بروين، وستونز أيضًا تدرب في الأيام الأخيرة، كما أصبح ميندي بخير، وسيلتحق بالمران قريبًا".



وأكد: "أجويرو سيكون متاحًا أمام كريستال بالاس، بعد أن خرج سالمًا من الحادث الذي تعرض له".



جدير بالذكر أن السيتي عبر الى دور الاربعة ببطولة كأس الإتحاد بعد فوزه الليلة على فريق برمنجهام بنتيجة 3/0.