لأول مرة منذ ١٠ سنوات انخفاض القيمة التسويقية لـ "ميسي" 20 مليون يورو

هبط سعر ليو 20 مليون يورو دفعة واحدة بعدما أحدث مهاجم البارسا جدلا واسعا فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الرحيل عن فريقه وسط تكهنات بدفاعه عن ألوان باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي وهو ما ستكشف عنه الايام القليلة المقبلة.
ولا يزال ملف تجديد النجم الأرجنتيني المنتهي فى يونيو 2021 مع برشلونة، لم يتم حسمه حتى الأن، وسط إهتمام من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بضمه خلال صيف 2021
أشار موقع TM المتخصص فى الأرقام والإحصائيات، إن القيمة التسويقية لنجم برشلونة،إنخفضت بقيمة 20 مليون يورو، بعد الحديث حول رحيله الصيف الماضى، ووصولًا بفترة الإنتقالات الشتوية الحالية
أضاف الموقع، إن القيمة التسويقية للنجم الأرجنتينيس إنخفضت من 100 مليون يورو إلى 80 مليون يورو، بعد الجدل الدائر حول رحيله عن الفريق الكتالوني
ولايزال الأرجنتيني صاحب ال 33 عاما يحتل المركز الرباع في قائمة لاعبي لاليجا.
ويحصل اللاعب "كيليان مبابي" على لقب الأعلى قيمة في كرة القدم برصيد 180 مليون يورو.
ويعيش مسئولى برشلونة الإسباني، حالة من التوتر بسبب عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى الآن، وسط مخاوف من رحيله عن كامب نو، لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الليجا
وتضع إدارة مانشستر سيتي الأرجنتيني ليونيل ميسي كأحد الاهداف الرئيسية لها الصيف المقبل، لدعم هجوم السيتزين ولم شمل البرغوث مع مدربه السابق بيب جوارديولا، ومن المؤكد ان إن مسئولى النادى الإنجليزي يجهزون عرضًا خرافيًا لإقناع ليو بالإنتقال إلى ملعب الإتحاد
كما ينافس باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي على ضم ليونيل ميسي من أجل تشكيل ثلاثية قوية مع صديقه السابق نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي الموسم الجديد
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