خالد الغندور يكشف موقف باتشيكو النهائي من بيع مصطفى محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف المدير الفني جايمي باتشيكو من رحيل المهاجم مصطفى محمد من صفوف الفريق.

وقال خالد الغندور خلال تقديم برنامجه "زملكاوي" المُذاع عبر قناة الزمالك: جايمي باتشيكو وافق على احتراف مصطفى محمد، ولكن رفض رحيل أي لاعب آخر عن الفريق، وهناك مفاوضات قوية على بيع أو إعارة مصطفى محمد، ومنافسة بين سانت إتيان الفرنسي وجالاتا سراي التركي وألميريا الإسباني".

وتابع"لا يوجد عرض رسمي من الزمالك لشراء حسام حسن من سموحة، وإذا رحل مصطفى محمد فالبديل سيكون أجنبي أو عربي أو إفريقي وليس لاعب مصري".

وأشار الى أن، في حالة شراء لاعب مصري لن تتعدي قيمته 15 مليون جنيه، وهناك معايير وضعها النادي لشراء أي لاعب سواء مصري أو عربي أو أجنبي".

أردف: "قيمة عرض النادي الفرنسي بلغت 5 ملايين دولار من قبل سانت إتيان، وجالاتا سراي مصمم أيضًا على ضمه ويتحدثون عن 5 ملايين دولار بإعارة اللاعب لمدة سنة و4 أشهر مقابل 2 مليون دولار، وشرط البيع بعد الإعارة، لأن مصطفى سينضم لأولمبياد طوكيو".

أكمل: "النادي الإسباني أعلى سعر إعارة 2 مليون دولار في 5 أشهر فقط حتى الأولمبياد، ومصطفى محمد أعتقد أنه يميل أكثر للذهاب للدوري الفرنسي، وسانت إتيان حاليًا يجري مقارنة بين مصطفى ولاعب تركي".

أضاف: "قبل أن أدخل على الهواء كان هناك تعثر في المفاوضات، الكل يريد دفع 50% من الصفقة والباقي على دفعات لمدة سنة، والزمالك يريد الأموال (كاش)، وهذا من شروط الموافقة على بيع مصطفى محمد؛ المفاوضات جارية حاليًا وممكن أن تنتهي اليوم أو غدًا".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يرغب في الانضمام إلى سانت إتيان الفرنسي، وسط رغبة متبادلة مع النادي الذي توصل إلى اتفاق مع الزمالك لضمه.