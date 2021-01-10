عرض بـ 2.5 مليون دولار.. شوبير: أحمد سيد زيزو يطلب الرحيل.. والزمالك يرد

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك طلب الرحيل عن الفريق.

ونشر شوبير، تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كتب فيها "زيزو يطلب الرحيل والعين يرفع العرض إلي 2.5 مليون دولار والزمالك يرفض".

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، قال إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق يدرس الترشح على مقعد الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال "شوبير"، في تصريحات ببرنامجه الإذاعي "إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف، يدرسان الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، خلال الانتخابات المقبلة".

وأضاف شوبير، أن محمود طاهر ومصطفى فهمي لن يخوضا الانتخابات ضد بعضهما، وسيترشح واحدا منهما بالاتفاق بينهما".

وتابع شوبير "إذا خاض مصطفى مراد فهمي الانتخابات سيكون أمرا جيدا، وإذا ترشح محمود طاهر سأدعمه أيضا رغم اختلافي معه خلال الانتخابات الأخيرة، ودعمي للخطيب.