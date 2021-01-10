قصور فى الشريان التاجي.. نقل منتصر النبراوي رئيس بريزنتيشن وتذكرتي للمستشفى.. تفاصيل

كان منتصر النبراوي قد اصيب منذ عدة ايام بفيروس كورونا قبل ساعات من حفل راس السنة الذي كان يشرف عليه بصفته رئيس شركة تذكرتي ، ثم يعقد بعهدها اجتماعات مطولة عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب التجهيز لكاس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتنطلق ١٣ يناير الجاري ما تسبب في نوع من الاجهاد لينصحه الاطباء بالراحة التامة بعد الاصابة بقصور في الشريان التاجي للقلب.
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