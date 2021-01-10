نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول نادي الوحدة الإماراتي في مفاوضات مع مسؤولو النادي الأحمر للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت صحيفة الاتحاد الإماراتية قد كشفت عن رغبة نادي الوحدة الإماراتي في التعاقد مع حسين الشحات لاعب الأهلي المصري، وعمر خربين مهاجم الهلال السعودي.

وقال المصدر إن نادي الوحدة لم يدخل في مفاوضات معنا على الإطلاق لضم حسين الشحات ولم نتلقى أي عروض للتعاقد معه.

وأضاف المصدر بأن ما يتردد بخضوص هذا الشأن ليس صحيحًا وحسين الشحات مستمر معنا.