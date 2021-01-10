نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أياكس يتعادل مع إيندهوفن في قمة الدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل أياكس مع إيندهوفن بهدفين لمثلهما في قمة مواجهات الجولة الـ15 بالدوري الهولندي لكرة القدم.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، عاد أياكس من بعيد بعد أن كان متأخرا بهدفين، ليتعادل في النهاية بهدفين في كل شبكة.

تكفل لاعب الوسط غيران زاهافي بتسجيل هدفي أيندهوفن في الدقيقتين 2 و21.

ولكن تمكن أياكس من العودة بهدفين حملا توقيع النجم كونيسي بروميس والمهاجم البرازيلي الواعد أنتوني في الدقيقتين 40 و65 على الترتيب.

ولم يغير التعادل من موقف الفريقين في الصدارة، حيث لا يزال أياكس في الصدارة برصيد 35 نقطة بعد تعادله الثاني على التوالي، بفارق نقطة وحيدة أمام إيندهوفن الوصيف الذي توقَف مسلسل انتصاراته خلال الجولات الثلاث الماضية.

وكان أكبر مستفيد من تعادل صاحبي الصدارة فينورد بفوزه الثمين خارج الديار بهدفين نظيفين على سبارتا روتردام.

ورفع فينورد رصيده بهذا الفوز، الثاني على التوالي والتاسع هذا الموسم، إلى 32 نقطة في المركز الثالث، ويشعل المنافسة على الصدارة.

