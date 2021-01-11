الوداد عن أنباء التعاقد مع باسم مرسي: ضم لاعبين مصريين وارد

أبدى فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق نادي الوداد المغربي، ارتياحه لقرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال فوزي البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "مطالبون بقبول قرعة دوري الأبطال، وكل الفرق قوية، وستنافس على التأهل".
وتابع "هناك لجنة فنية في النادي اختارت العناصر الموجودة في صفوف الوداد المغربي وأنا جيت متأخر، ولكن قد أضم لاعبين أو ثلاثة إلى صفوف الوداد من أجل دعم صفوف الفريق المغربي".
وأشار إلى أن الأهلي والزمالك من عمالقة القارة لكن بقية الفرق مثل حوريا وبترو أتليتكو وكايزر تشيفز قوية.
وعن التعاقد مع باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، قال البنزرتي "لا أمتلك أي خبر بشأن التعاقد مع المهاجم المصري، أما بالنسبة للتعاقد مع لاعبين مصريين فالأمر وارد".
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