محمد ناجي جدو يعلق حذاءه ويعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، مساء اليوم الأحد، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "اشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل".

وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعًا."

وسبق لـ جدو اللعب للنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري ونادي الجونة، إضافة إلى تجربته الاحترافية مع هال سيتي الإنجليزي.

وتوج جدو مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، وكان هدافًا لها برصيد 5 أهداف.