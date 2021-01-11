أول تعليق من علاء عبد العال عقب توليه الإدارة الفنية لفريق أسوان

أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان ، أنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية مع اللاعبين عقب توليه المسئولية بشكل رسمي خلال الوقت الحالي .

ووجه علاء عبد العال في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "الشكر إلي سامي الشيشيني المدير الفني السابق لنادي أسوان لماقدمه مع الفريق". وتابع:" أشكر سامي الشيشيني على فترة توليه نادي أسوان وأشكر أيضا مجلس إدارة النادي علي منح الثقة ". وقرر مجلس إدارة نادي أسوان توجيه الشكر لسامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون مكتفيا بالفترة الماضية. وكان الفريق خاض 6 مباريات في الموسم الحالي تحت قيادة الشيشيني فاز في مبارتين وخسر 4 مباريات، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

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