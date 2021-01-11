بيراميدز يخطط لخطف حمدي فتحي من الأهلى.. ونادي إماراتي يطلب حسين الشحات.. تفاصيل

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان بيراميدز لازال يفاوض حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي مستغلا وجود اللاعب علي دكة بدلاء القلعة الحمراء حاليا في ظل اعتماد موسيماني علي ثنائية عمرو السولية واليو ديانج بشكل اساسي.
واغري مسئولو بيراميدز حمدي فتحي براتب مضاعف عما يتقاضاه في الأهلي الا ان اللاعب أكد انه يرتبط بعقد ممتد وبالتالي لن يستطيع الرحيل الا بموافقة الأهلي وهو الأمر الذي وعدت ادارة بيراميدز بحله من خلال إرسال عرض رسمي لشرائه.
وفي سياق أخر ذكرت تقارير صحفية إماراتية، عن وجود مفاوضات بين نادي الوحدة الإماراتي وحسين الشحات لاعب الأهلي من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الحساب الرسمي لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الوحدة يفاوض حسين الشحات لاعب الأهلي المصري وعمر خريبين اللاعب السابق لفريق الهلال السعودي".
ولعب الشحات في الإمارات من قبل، مع نادي العين، من يناير 2018 وحتى يناير 2019، ومثل الفريق في كأس العالم للأندية.
ويستمر عقد حسين الشحات مع الأهلي حتى عام 2023، حيث وقع على عقد مع المارد الأحمر في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف.
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