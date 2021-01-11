رونالدو يعادل رقم أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم

تساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مع عدد أهداف التشيكي جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو أحرز هدفا منذ قليل في شباك ساسولو، ليصل لهدفه رقم 759 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.

رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 657 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

وتشير بعض مواقع الإحصائيات العالمية إلى أن النمساوي جوزيف بيكان هو الهداف التاريخي لكرة القدم بإحرازه 759 هدفًا لكن البعض يشير إلى أن بعض هذه الأهداف لم تسجل في مباريات رسمية.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد