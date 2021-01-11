يوفنتوس يفوز على ساسولو 3 - 1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظيره ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتح دانيلو التسجيل لليوفي في الدقيقة 51، قبل أن يعادل ديفريل النتيجة لـ ساسولو في الدقيق 59.

وأحرز آيرون رامسي الهدف الثاني لـ يوفنتوس في الدقيقة 82، قبل أن يؤكد كريستيانو رونالدو انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الرابع، ورصيد ساسولو توقف عند 29 نقطة في المركز السابع.

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمباراة ساسولو المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - ديميرال - فرابوتا

خط الوسط: بينتانكور - آرثر ميلو - كييزا - ماكيني

خط الهجوم: ديبالا - كريستيانو رونالدو