فالنسيا يفوز على بلد الوليد 1 - 0 في الدوري الإسباني

حقق فالنسيا الإسباني، فوزا صعبا على بلد الوليد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كارلوس سولير هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 18 في المركز السادس عشر.

ومن المقرر أن يلتقي فالنسيا في مواجهته المقبلة بالدوري مع فريق أوساسونا يوم الخميس، 21 يناير المقبل. بينما سيلعب بلد الوليد مباراته المقبلة مع إلتشي يوم الثلاثاء 19 من يناير المقبل.

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