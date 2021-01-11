سيف زاهر: الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد .. وعمر خربين البديل

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك رحب بإحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الحالية في ظل تلقي اللاعب عرضا رسميا من نادي سانت اتيان وقام النادي الفرنسي برفع عرضه مجددا في الساعات الماضية.
وطالب الزمالك تقاضي 5 ملايين دولار نظير التنازل عن خدمات مصطفي محمد للنادي الفرنسي، بالإضافة إلى مليون و500 ألف دولار حوافز بشروط محددة وكذلك 15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.
وهناك خلاف حول 3 بنود الأول هى قيمة التعاقد والثانى نسبة إعادة البيع، وهى خلافات سيتم حلها، بينما الخلاف الأكبر هو طريقة سداد قيمة الصفقة، و طلب سان إيتان سدادها على قسطين بواقع 2 مليون فور التوقيع و 2 مليون أخرى بعد سنة، بينما طلب الزمالك تقاضى 5 ملايين يورو "كاش" لإتمام الصفقة، وهو ما يتم التفاوض حوله فى الوقت الحالي.
وكشف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه الكذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، ان السوري عمر خربين هو الاقرب لتعويض مصطفي محمد في الزمالك ، كاشفا ان خربين طلب الحصول على مليون و 400 ألف يورو في الموسم الواحد من أجل الموافقة على الانتقال لصفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على ضم اللاعب خاصة وأنه يعلم إمكانيات اللاعب جيدا، وكان نادي الهلال السعوي قرر عدم تجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية.
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