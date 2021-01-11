طبيب الزمالك: عبد الشافي عاد للتدريبات.. وروقا لا يعاني من أعراض كورونا

أكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن "الرابيد تيست" لا يعطي نتائج سليمة للكشف عن كورونا، مشيرا إلي "جنش" خضع لأشعة جديدة ويعاني من تجمع دموي في العضلة الضامة.
وأضاف محمد أسامة، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن عبد الشافي عاد إلى تدريبات الزمالك الجماعية، ولكنه تحت الملاحظة.
وتابع طبيب الزمالك، "الأشعة أثبتت إصابة عمر السعيد بإجهاد عضلي".
وأكد أن أعراض كورونا اختفت لدى روقا، وسيخضع لمسحة جديدة؛ للتأكد من سلامته.
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