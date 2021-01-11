جيرالدو يتسبب في أزمة جديدة للأهلي

قال هشام بنصالح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عدلي القيعي سافر من أجل إنهاء صفقة جيرالدو دون الرجوع له.

وأضاف بنصالح في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن عدلي القيعي سافر لإنهاء صفقة جيرالدو بعيدا عني وهذا الأمر يخالف القانون.

وتابع: "ما حدث من عدلي القيعي مخالف للقانون، كنت أقوم بالتواصل وديًا مع الأهلي ولكن بعد ذلك أرفض الاتهمامات الموجهة إلي لأنني وكيل محترف ولدي رخصة من الاتحاد التونسي".

وأضاف بنصالح، إنه تقدم بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي للحصول على نسبته من صفقة جيرالدو.

وأردف: أعلن خلال البرنامج أنني تقدمت بشكوى ضد الأهلي عن طريق محامي خاص بي في فرنسا".

وأكمل: "طالبت من جيرالدو في البداية التوقيع للنادي الأهلي لأنهم ناس محترمين ولكن بعد ما فعلوه وإنكاري أنني وكيل اللاعب تقدمت بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي".