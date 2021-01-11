نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاشتاج "سر التاسعة" يتصدر تويتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر هاشتاج سر التاسعة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمشاركة عشرات الالاف من جمهور النادي الأهلي على الموقع.

والبداية جاءت من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر بتدشين الهاشتاج وتصميم للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا دون أي تفسير .

وعدد رواد الموقع سر التاسعة من وجهة نظرهم بما وصفوه بروح الفانلة الحمراء وإخلاص الجميع داخل القلعة الحمراء وذهب البعض إلى أنه تكليل لجهود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي أصبح أول من يحصد لقب دوري الأبطال لاعبًا ورئيسًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة .

وشهد الهاشتاج مشاركة عددا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين عددوا سر التاسعة من وجهة نظرهم.

تويتة الحساب الرسمي للأهلي ربما تشير لمفاجئة يعد لها النادي الأهلي وليست مجرد تدوينة عابرة انما تهدف إلى شئ يجهز له في الكواليس وهو الاحتمال الذي أشار اليه عددا من المشاركين في الهاشتاج .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم كان قد توج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي وحجز مقعده في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه .