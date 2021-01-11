اللجنة المنظمة لمونديال اليد تقرر إقامة البطولة دون حضور إعلامي

قررت اللجنة المنظمة المحلية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، إقامة البطولة، دون حضور إعلامي للصحفيين المسجلين خارج الفقاعة الكاملة في صالاتها الأربعة، فيما عدا اللجنة الإعلامية المكلفة بتغطية البطولة.

ويأتي القرار، تماشيا مع قرار اللجنة المنظمة العليا بمنع الحضور الجماهيري لمباريات البطولة، وتماشيا كذلك مع مطالب الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويستهدف القرار، الحفاظ على سلامة كل العاملين والمشاركين المباشرين في مصر 2021. جدير بالذكر، أن عملية تسجيل الصحفيين الراغبين في تغطية البطولة بنظام الفقاعة الكاملة، قد انتهى يوم 10 ديسمبر الماضي. وفي الوقت ذاته، ستستمر تغذية القناة الإعلامية للموقع الرسمي لـ مصر 2021 بالتغطية الخبرية والحوارات الخاصة وكل أنواع الوسائط الإعلامية لمساعدة الصحفيين والإعلاميين على القيام بمهامهم.

وكذلك، يستمر الموقع الرسمي للبطولة، وحسابات البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في نقل كل ما يدور حول البطولة وفعالياتها لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين.

