الرياضة

ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير صحفي، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تفوق على كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في إحصائية جديدة.

وتمكن ميسي من تسجيل هدفين من رباعية فريقه ضد غرناطة، في الجولة 18 من الليجا، كان أحدها من ركلة حرة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، رفع ميسي رصيده من الأهداف بالركلات الحرة مع برشلونة، إلى 48 هدفا، 37 منها في الليجا.

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي تفوق بذلك، في عدد الأهداف من الكرات الثابتة، على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 47 هدفًا من ضربات حرة، طوال مسيرته مع الأندية، منها 32 في مسابقات الدوري المختلفة. 

وقاد ميسي البارسا للفوز على غرناطة (4-0)، لحساب الجولة الـ18 من الليجا، التي بات يتصدر هدافيها منفردا برصيد 11 هدفًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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