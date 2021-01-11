نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤكد اقتراب حسام حسن من القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اقتراب حسام حسن مهاجم سموحة السكندري من صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و أضاف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ حسام حسن من أفضل مهاجمي الدوري المصري وهناك مهاجمين آخرين في الدوري المصري من الممكن انضمام أحدهم للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.