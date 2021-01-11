علاء نبيل يتعرض لحادث مروري على الدائري

تعرض علاء نبيل نجم نادي المقاول السابق، لحادث مروري أثناء قيادته سيارته على إحدى الطرق السريعة. وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا لعلاء نبيل على الطريق الدائري في طريقه لمدينة 6 أكتوبر للظهور في قناة الأهلي.

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