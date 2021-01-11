نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلعت يوسف يكشف أسباب رفضه تدريب الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي.

وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا والثاني خلاف في وجهات النظر".

وأكمل: "إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة".

وأتم طلعت يوسف حديثه قائلا: "أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق".