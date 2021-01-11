الرياضة

جوارديولا يشيد بمستوى نجم مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بأداء نجم الفريق خلال الفترة الحالية. 

وقال المدرب الإسباني عن روبن دياز، في تصريحات تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس": "عندما تضم لاعبًا تعتقد أنه سينجح مع الفريق، لكن لا تعرف مقدار ذلك".

وأضاف: "امكانيات دياز وتفكيره في المباريات أمر رائع.. إنه يسعى للتعلم ونحن جميعًا معجبون بقدراته وعقله".

وتابع : "إنه يتواجد يوميا في صالة الألعاب الرياضية كل صباح ويتدرب ويأكل بشكل مثالي.

واختتم: "دياز لديه القدرة أن يلعب مباراة كل 3 أيام ثم التعافي فورًا، وعندما تمتلك لديك لاعب بحجمه، فهذا يؤكد أهميته داخل الفريق".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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