شوبير.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء كافة مسابقات الناشئين بالدوري

كشف أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق عن اتجاة اتحاد المره المصري لإلغاء كافة مسابقات الناشئين هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏صدق او لا تصدق اللجنه الاحاديه تفكر في الغاء كل مسابقات الناشئين هذا الموسم!!!".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،قال ان اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي تواصل عملها عن كسب.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن هناك تداول ما بين اللجنة الثلاثية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار إلي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انتخابات اتحاد الكرة حتى الآن، معقبا: «لم يحسم شيء حتى الآن سواء 31 يناير أو بعده».

وأكد: «نرحب بقرارات الاتحاد الدولي، ونحن مع تطوير الكرة المصرية، ونفكر بالشق المنطقي والقانوني، ونتعامل بمنتهي المرونة، مع والحرص علي المنظومة الرياضية في مصر»