تعرض علاء نبيل لاعب نادي المقاول السابق، لحادث مروري أثناء قيادته سيارته على إحدى الطرق السريعة.

لقناة الأهلي على الطريق الدائري بسيارة تأتي من الخلف بسرعة رهيبة تصطدم بسيارتتي التي اصطدمت بسيارات أخري ثم الخرسانة فى وسط الطريق". وقال نبيل في مداخلة هاتفية عبر قناة "الأهلي": "شوفت الموت بعيني، تفاجأت خلال طريقي وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لعلاء نبيل على الطريق الدائري في طريقه لمدينة 6 أكتوبر للظهور في قناة الأهلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء نبيل بعد الحادث المروري: شوفت الموت بعيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.