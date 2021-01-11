أول تعليق من رونالدو بعد فوز يوفنتوس على ساسولو 1/3

احتفل كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بفوز فريقة على نظيرة ساسولو "3_1" في اطار مواجهات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ونشر رونالدو مجموعة من الصورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا "ثلاث نقاط أخرى مهمة جدا..سغيذ لأنني قدمت مساهمتي".

وفاز فريق يوفنتوس على نظيره ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

وافتح دانيلو التسجيل لليوفي في الدقيقة 51، قبل أن يعادل ديفريل النتيجة لـ ساسولو في الدقيق 59.

وأحرز آيرون رامسي الهدف الثاني لـ يوفنتوس في الدقيقة 82، قبل أن يؤكد كريستيانو رونالدو انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الرابع، ورصيد ساسولو توقف عند 29 نقطة في المركز السابع.

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمباراة ساسولو المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وتساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مع عدد أهداف التشيكي جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو أحرز هدفا منذ قليل في شباك ساسولو، ليصل لهدفه رقم 759 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.

رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 657 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

وتشير بعض مواقع الإحصائيات العالمية إلى أن النمساوي جوزيف بيكان هو الهداف التاريخي لكرة القدم بإحرازه 759 هدفًا لكن البعض يشير إلى أن بعض هذه الأهداف لم تسجل في مباريات رسمية.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد