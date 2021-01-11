1.5 مليون دولار حوافز.. تطورات ملف احتراف مصطفى محمد إلي سانت اتيان

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود تطورات جديدة بخصوص ملف احتراف مصطفي محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى فريق سانت إتيان الفرنسي.

واكد المصدر أن اللجنه المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، تفاوض حاليًا حول الأمور المالية مع مسئولي النادي الفرنسي، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين الطرفين حول الماديات.

ويرغب مسئولو الزمالك في الحصول على مبلغ بيع اللاعب كاش، وهو 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون و500 ألف دولار كحوافز بشروط محددة، وكذلك 10% من نسبة بيعه مستقبلا لأي نادي آخر.

في الوقت نفسه أكد المصدر أن الخلافات بسيطة وسيتم حلها خلال المفاوضات الحالية التي تجرى بين الطرفين.

وطلب مسؤولو نادي سانت إتيان تسديد المبلغ على دفعات وهو ما يرفضه الزمالك بشكل قاطع، خاصة أن مسئولي القلعة البيضاء يعولون على مبلغ بيع اللاعب لسداد بعض الالتزامات المالية التي تقع على عاتق النادي الأبيض.