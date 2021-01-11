سيد معوض برفقة جدو بعد إعلان اعتزاله

شارك سيد معوض لاعب الأهلي السابق، ومساعد مدرب منختب مصر، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له مع حسام غالي ومحمد ناجي جدو.
وأعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، أمس، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.
وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "اشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل".
وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعًا."
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