طلعت يوسف: تعرضت لضغوط في الاتحاد.. وسعيد بتجربتي مع أهلي طرابلس

قال طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي طرابلس الليبي، إنه سعيد بالعمل مع الزعيم، بعد نجاح التجربتين السابقتين له مع الفريق.

وأضاف طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت، على قناة « دوت الخليج»: "أعتز بثقة مسئولي الأهلي طرابلس وبذلنا جهدا كبيرا في التجربتين السابقتين مع الفريق الليبي".

وتابع: "تلقيت مفاوضات من جانب أهلي طرابلس الليبي، عندما كنت مدربا للاتحاد السكندري، وأبلغت محمد مصيلحي، رئيس الاتحد السكندري، بالعرض الليبي، لكنه تمسك بوجودي مع الفريق".

وأردف: "اعتذرت لنادي الأهلي طرابلس في وقت سابق عن تدريب الفريق احتراما لتعاقدي مع زعيم الثغر، ورشحت مدربين اثنين لقيادة الأهلي طرابلس الليبي، لكن النادي تحفظ على التعاقد معهما".

وأكمل: "الجهاز المعاون لي مع الفريق الليبي يضم محمد وهبة، مدرب عام، وأحمد عبداللطيف مخطط أحمال، وسأناقش مع مسئولي الأهلي طرابلس إمكانية إضافة عناصر أخرى بالجهاز الفني، وضم عدد من اللاعبين".

وقال: "اسم الإسماعيلي يجذب أى مدرب لقيادته، وهو لايستحق المكانة الموجود بها حاليا، و اعتذرت عن تدريب الدراويش لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا، والثاني خلاف في وجهات النظر".

وأتم قائلا: "تعرضت للضغط بشكل مبالغ فيه ومخطط له في الاتحاد، ويجب على الجماهير أن تقف خلف الكيان والجهاز الفني وإدارة النادي، وجماهير الأهلي طرابلس ضخمة وحبها للنادي يطغى على كل شيء".