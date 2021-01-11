المقاولون عن رحيل سيف الدين جزيري: نرفض رحيل أي لاعب في يناير

قال علاء عبدالغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، إن ذئاب الجبل ينتظره مباراة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

وأضاف علاء عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "سيراميك كليوباترا يعد من من افضل فرق الدوري الممتاز، ويملك لاعبين أصحاب خبرات وإدارته توفر له أجواء صحية، مما يساعد على تحقيق نتائج جيدة".

وأردف:" المقاولون العرب مطالب بإثبات أنه فريق كبير والعودة من جديد، لتحقيق نتائج مميزة عقب الإخفاق الإفريقي".

وتابع :"حتى الآن لم تتحدد صفقات بعينها للانضمام إلى الفريق في يناير، نحن بحاجة لتحقيق الانتصارات وصرف مستحقات اللاعبين، ومن الصعب ضم عناصر جديدة في الميركاتو الشتوي".

كما تحدث عن رحيل سيف الدين جزيري، قائلا :" المقاولون العرب يرفض رحيل أى لاعب في يناير، ونحتاج لعمل توليفة جيدة لتحقيق افضل النتائج التي تليق باسم النادي".